CNC : jeu de piste à la découverte des évolutions des techniques du cinéma, Direction du Patrimoine Cinématographique du CNC, Bois-d’Arcy

Informations pratiques

CNC : jeu de piste à la découverte des évolutions des techniques du cinéma 19 et 20 septembre Direction du Patrimoine Cinématographique du CNC Yvelines

La réservation est gratuite et obligatoire par téléphone, le nombre de places étant limité (5 personnes maximum par groupe)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Partez à la découverte des innovations technologiques du cinéma à travers les XIXe et XXe siècles à travers un parcours ludique semé d’énigmes pour résoudre une enquête au coeur de l’ancienne batterie militaire de Bois d’Arcy, lieu de protection des archives filmiques.

Direction du Patrimoine Cinématographique du CNC 7bis rue Alexandre Turpault 78390 Bois d’Arcy Bois-d’Arcy 78390 Yvelines Île-de-France 0130148086 – 0130148043 https://www.cnc.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 01 30 14 80 86 »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 30 14 80 43 »}] Batterie militaire construite en 1874, le site de Bois d’Arcy est dédié depuis le début des années 1960 à la préservation des films. Le CNC y poursuit depuis 1969 ses actions de conservation, restauration et valorisation du patrimoine cinématographique. Accès possible par transports par la ligne N du transilien arrêt Fontenay le Fleury – parking prévu pour les visiteurs – Non accessible aux personnes à mobilité réduite

Jeu de piste

CNC direction du patrimoine cinématographique