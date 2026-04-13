CNIC : La grande finale ! Fabrique à Impros (La) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-08 20:00 – 23:00

Gratuit : non 10,00€ TARIF UNIQUE

Le Catch pour le titre suprême !Après 10 mois d’intense compétition et des catchs de grande qualité, voici venu l’ultime jour du championnat. Le dernier affrontement.Toujours sous le regard aiguisé de notre arbitre intransigeant, les 2 binômes combattront pour la dernière fois pour conquérir le cœur du public et être vainqueurs lors de cette soirée exceptionnelle.ATTENTION : Ce spectacle aura lieu à la salle du Sémaphore, boulevard Vincent Gâche, 44000 Nantes.

Fabrique à Impros (La) Centre-ville Nantes 44000

https://lafabriqueaimpros.com/ 0643884260 https://www.vostickets.fr/Billet/FR/representation-FABRIQUE_IMPROS-33133-0.wb?REFID=knokAAAAAABbAA



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