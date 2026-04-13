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CNIC : La grande finale ! Fabrique à Impros (La) Nantes

CNIC : La grande finale ! Fabrique à Impros (La) Nantes

CNIC : La grande finale ! Fabrique à Impros (La) Nantes vendredi 8 mai 2026.

Lieu : Fabrique à Impros (La)

Adresse : 14 rue de l'Arche Sèche

Ville : 44000 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : vendredi 8 mai 2026

Fin : vendredi 8 mai 2026

Heure de début : 20:00

Tarif : 10,00€ TARIF UNIQUE

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-08 20:00 – 23:00
Gratuit : non 10,00€ TARIF UNIQUE  

Le Catch pour le titre suprême !Après 10 mois d’intense compétition et des catchs de grande qualité, voici venu l’ultime jour du championnat. Le dernier affrontement.Toujours sous le regard aiguisé de notre arbitre intransigeant, les 2 binômes combattront pour la dernière fois pour conquérir le cœur du public et être vainqueurs lors de cette soirée exceptionnelle.ATTENTION : Ce spectacle aura lieu à la salle du Sémaphore, boulevard Vincent Gâche, 44000 Nantes.

Fabrique à Impros (La) Centre-ville Nantes 44000
https://lafabriqueaimpros.com/ 0643884260 https://www.vostickets.fr/Billet/FR/representation-FABRIQUE_IMPROS-33133-0.wb?REFID=knokAAAAAABbAA


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