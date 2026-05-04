Modelage & dessin : le pied Atelier Le Coquillage et l’Oreille Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-08 13:00 – 17:00

Gratuit : non 80 € Tarif matériel inclus : 80 €Vous venez les mains dans les poches avec seulement votre carnet de croquis pour des vos notes et études morphologiques ! Réservation : https://www.lecoquillageetloreille-nantes.com/Règlement par cartes, espèces, chèques ou chèques vacances. Tout public, Adulte

Cette année, nous vous proposons un rendez-vous trimestriel sur le thème passionnant de la complémentarité modelage/dessin. Cet exercice vous permet de combiner la sensation du volume à celle du dessin en deux temps distinct de 4h chacun. C’est au début un croquis, une trace de projection que nous allons modifier pour proposer des lectures différentes et ensuite se lancer dans la réalisation modelée qui sera elle-même une nouvelle interprétation. C’est un acte complet puisqu’il associe la ligne du contour, tracés et présence en 3 dimensions. Pratique du modelage avec études dessinées les 8 & 9 mai 2026 de 13h à 17h : 1er jour études graphiques de la position du pied ; 2e jour finalisation de la sculpture 7 stagiaires maximum pour un meilleur suivi individuelTout niveauStage dirigé par Denis Cantiteau

Atelier Le Coquillage et l’Oreille Nantes 44200



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