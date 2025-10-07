Lala Sagna : La grande classe Compagnie du Café-Théâtre Nantes

Lala Sagna : La grande classe Compagnie du Café-Théâtre Nantes samedi 9 mai 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-09 21:00 –

Gratuit : non 18 € / 23 € 18 € / 23 € BILLETTERIES :02 40 89 65 01 (Compagnie du Café-Théâtre)sur nantes-spectacles.com Tout public

Stand-up Armez-vous de vos meilleurs (et pires) souvenirs d’école ! Dans ce spectacle d’humour, Lala Sagna livre avec ironie et légèreté ses tribulations de prof le jour et stand-uppeuse la nuit.Cette double vie atypique donne deux tonalités au spectacle : un retour en enfance à travers des anecdotes savoureusement agaçantes sur le monde de l’école, mais aussi, plus largement, une réflexion acérée et critique sur l’éducation. Représentations du 5 au 9 mai 2026 à 21h

Compagnie du Café-Théâtre Centre-ville Nantes 44000

02 40 89 65 01 http://www.nantes-spectacles.com infos@lacompagnieducafetheatre.fr