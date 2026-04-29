Sauv’qui peut #2 Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-08 16:00 –

Gratuit : non 7 € 7 € tarif normal / à partir de 10 € tarif soutien Réservation : https://www.helloasso.com/associations/paillettes-et-rouflaquettes/evenements/sauv-qui-peut-2 Tout public

Vendredi 8 mai 2026 de 16h à 2h Une deuxième édition plus grande, plus ouverte, plus vivante. SAUV’ QUI PEUT, c’est plusieurs copains — joyeux zonards — qui créent des espaces pour se retrouver, danser, et faire vivre une culture libre, engagée et collective.En lien avec d’autres associations, et grâce à des soutiens bénévoles, on construit des événements dans une ambiance bienveillante et consciente, en lutte contre toutes les formes de discriminations — avec une idée simple : diffuser de la joie, du son et de l’amour. Programmation :à 20h00 – Tinaa : Entre flow hip-hop et chant, spleen et colère, Tinaa est une rappeuse nantaise qui vous emmène dans un univers brut et sincère. à 21h30 – Hemingway Effect : Textes mélancoliques, mélodies entêtantes, guitare loopée, boîte à rythme technoïde, énergie hybride… l’effet reste en tête ! à 23h00 – Charpie : Duo complètement zinzin avec des sons bruts et des textes sans compromis. L’esthétique de Charpie est crue, entre cave, errance et lucidité ! à 0h30 – Cookie Banquise : Techno instrumentale progressive aux influences orientales. Basse, sax, trompette, didgeridoo… Une vision organique taillée pour la danse ! + Mango Loco Sound-System : Six passionnés de dub ouvrent sur leur mur leurs platines dans l’après-midi et entre chaque concert. Alors, ramène tes skeuds et viens sentir la basse du ska jamaïcain au stepper digital ! Et aussi- Stands de créateurs et créatrices- Cantine militante- Entresorts & animations- Open platines- Kiosque & stands VHSS- Bar et resto sur place

Doulon – Bottière Nantes 44300

https://www.quaideschaps.com/



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