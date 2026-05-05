Co-création de la scénographie de la Green Fashion Week avec Le Girofard, Maison écocitoyenne, Bordeaux

Co-création de la scénographie de la Green Fashion Week avec Le Girofard Samedi 23 mai, 13h00 Maison écocitoyenne Gironde

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T13:00:00+02:00 – 2026-05-23T16:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T13:00:00+02:00 – 2026-05-23T16:00:00+02:00

Son point d’orgue ?

Un défilé de mode festif et éthique qui rendra honneur aux friperies, recycleries, boutiques solidaires et créateurs upcycling de la

métropole bordelaise.

Ce défilé du samedi 27 juin, c’est aussi votre œuvre !

Accessoires, décors, éléments visuels… tout ce qui l’habillera se fabrique ensemble.

Tiny Beast Prince, artiste de la scène drag, vous guidera pour imaginer et construire des éléments de décors époustouflants.

À partir de 8 ans, accompagné d’un adulte.

Sur inscription

Maison écocitoyenne Quai Richelieu, Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-a-un-atelier »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 24 57 65 20 »}]

La Maison Écocitoyenne organise la première édition de la «Green Fashion Week», du 24 au 27 juin. Une semaine pour explorer, expérimenter, célébrer et vivre une mode qui a du sens.