Coach bien-être Marseille 7e Arrondissement

Marseille 7e Arrondissement

Coach bien-être

Du 21/06 au 06/09/2026.

Activités, lieux , horaires détaillés et inscriptions sur https://coaching.marseille.fr/. En plein air, dans des parcs, au bord de mer, ou des lieux emblématiques sur l’ensemble du territoire marseillais Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-06-21

Le programme Coach bien-être a pour but d’encourager la pratique d’une activité physique pour le plus grand nombre par la découverte d’activités sportives terrestres et/ou aquatiques.

Le dispositif Coach Bien-être qui permet aux Marseillaises et aux Marseillais de bénéficier de cours d’initiation au sport, encadrés par des éducateurs sportifs diplômés.



Les séances sont gratuites dans le cadre de l’Été Marseillais.



Les réservations se font sur le site coaching.marseille.fr (dans la limite des places disponibles).



Le programme Coach bien-être a pour but d’encourager la pratique d’une activité physique pour le plus grand nombre par la découverte d’activités sportives terrestres et/ou aquatiques. Le sport est un facteur essentiel de bien-être et d’une vie en bonne santé, en luttant notamment contre les dangers de la sédentarité.



Comment ça marche ?

Les activités sont destinées aux plus de 18 ans et se pratiquent



– en plein air, dans des parcs, ou des lieux emblématiques sur l’ensemble du territoire marseillais ;

– en matinée ou en soirée selon la programmation ;



Vous aurez le choix parmi des activités proposant différents niveaux d’intensité faible, modéré ou élevé.Les séances sont encadrées par des éducateurs sportifs diplômés. 1 à 2 encadrants selon les activités et la réglementation en vigueur.



Un questionnaire de santé vous sera demandé lors de votre première inscription, celui-ci permettra d’attester de votre état de santé qui, le cas échéant, vous dispensera de fournir un certificat médical.



Plus d’une douzaine d’activités sont proposées lors de la saison 2026 avec différents niveaux d’intensité faible, modéré ou élevé.



À noter

En cas d’alerte canicule de niveau 3 (Orange) ou 4 (Rouge), la Ville de Marseille peut prendre la décision de réduire, de décaler ou annuler tout ou partie des activités sportives programmées pour éviter de faire courir tout risque aux participant(e)s. Plus d’infos sur www.marseille.fr



Où ?

En plein air, dans des parcs, ou des lieux emblématiques sur l’ensemble du territoire marseillais. .

En plein air, dans des parcs, au bord de mer, ou des lieux emblématiques sur l’ensemble du territoire marseillais Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

The aim of the Wellness Coach program is to encourage as many people as possible to take part in physical activity, through the discovery of land and/or water-based sporting activities.

L’événement Coach bien-être Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-16 par Ville de Marseille