Les gens heureux ne tombent pas amoureux Le 16/19 Comédie Marseille Marseille 7e Arrondissement
Les gens heureux ne tombent pas amoureux Le 16/19 Comédie Marseille Marseille 7e Arrondissement vendredi 19 juin 2026.
Marseille 7e Arrondissement
Les gens heureux ne tombent pas amoureux
Vendredi 19 juin 2026 à partir de 19h30. Le 16/19 Comédie Marseille 16 quai de Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 16 – 16 – 24 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 19:30:00
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Le 16/19 Comédie club de Marseille présente les gens heureux ne tombent pas amoureux , une comédie bouleversante de Yannick Schiavone
Un grand cri d’amour poussé par trois personnages pris dans un triangle amoureux.
À l’hôpital, Théo se réveille du coma et décide de changer de vie et de ne plus vivre dans l’ombre de sa femme Solange star du JT. Elsa, une jeune infirmière, décide de l’aider à réaliser son rêve de gosse. Devenir écrivain.
Elle va alors devenir la complice du mensonge de Théo qui décide de faire croire à sa femme qu’il est amnésique.
Mais très vite ce trio va se transformer en triangle amoureux où vont s’affronter trois visions de l’amour, trois manières bien différentes de s’aimer.
Avec Emmanuelle Targhetta, Cynthia Labeye et Anthony Ravion .
Le 16/19 Comédie Marseille 16 quai de Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
The 16/19 Comédie club de Marseille presents les gens heureux ne tombent pas amoureux , a moving comedy by Yannick Schiavone
L’événement Les gens heureux ne tombent pas amoureux Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-20 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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