Cochon à la broche Draché mardi 14 juillet 2026.
Draché Indre-et-Loire
Début : 2026-07-14 12:00:00
2026-07-14
Repas champêtre
Entrée de saison, cochon à la broche/haricots blancs, salade/fromage, dessert, café et vin compris.
Apéritif à partir de 12h, repas à 13h.
Entrée de saison, cochon à la broche/haricots blancs, salade/fromage, dessert, café et vin compris.
Apéritif à partir de 12h, repas à 13h.
Draché 37800 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 87 76 62 17 comitedesfetesdrache@gmail.com
English :
Country-style meal
Seasonal starter, spit-roasted pig/beans, salad/cheese, dessert, coffee and wine included.
Aperitif from 12pm, meal at 1pm.
