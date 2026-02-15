Cochon à la broche

Draché Indre-et-Loire

Repas champêtre

Entrée de saison, cochon à la broche/haricots blancs, salade/fromage, dessert, café et vin compris.

Apéritif à partir de 12h, repas à 13h.

Draché 37800 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 87 76 62 17 comitedesfetesdrache@gmail.com

English :

Country-style meal

Seasonal starter, spit-roasted pig/beans, salad/cheese, dessert, coffee and wine included.

Aperitif from 12pm, meal at 1pm.

