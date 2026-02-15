Soirée d’été Draché
Soirée dansante en extérieur, à partir de 19h30, animée par le groupe We’s and Co
une partie chantée d’environ 1h30 par les 3 chanteurs du groupe suivie d’une partie Dj animée par le même groupe.
Buvette, restauration rapide et planches apéro.
Draché 37800 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 51 67 03 75 comitedesfetesdrache@gmail.com
English :
Outdoor dance party from 7:30 pm, hosted by the group We’s and Co
a 1:30-hour sing-along by the group’s 3 singers, followed by a DJ session hosted by the same group.
Refreshment bar, fast food and aperitif platters.
L’événement Soirée d’été Draché a été mis à jour le 2026-02-15 par Loches Touraine Châteaux de la Loire