Soirée d’été

Draché Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 19:30:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Soirée dansante en extérieur, à partir de 19h30, animée par le groupe We’s and Co

une partie chantée d’environ 1h30 par les 3 chanteurs du groupe suivie d’une partie Dj animée par le même groupe.

Buvette, restauration rapide et planches apéro.

Draché 37800 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 51 67 03 75 comitedesfetesdrache@gmail.com

English :

Outdoor dance party from 7:30 pm, hosted by the group We’s and Co

a 1:30-hour sing-along by the group’s 3 singers, followed by a DJ session hosted by the same group.

Refreshment bar, fast food and aperitif platters.

L’événement Soirée d’été Draché a été mis à jour le 2026-02-15 par Loches Touraine Châteaux de la Loire