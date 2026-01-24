Vide-greniers

Draché Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 06:00:00

fin : 2026-09-06 18:00:00

Date(s) :

2026-09-06

Brocante en plein air.

Buvette, restauration et animations pour petits et grands sur place. Sanitaires à la salle des fêtes.

Draché 37800 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 10 07 58 09

English :

Open-air flea market.

Refreshments, food and entertainment for young and old on site. Sanitary facilities in the village hall.

