Vide-greniers Draché
Vide-greniers Draché dimanche 6 septembre 2026.
Vide-greniers
Draché Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 06:00:00
fin : 2026-09-06 18:00:00
Date(s) :
2026-09-06
Brocante en plein air.
Buvette, restauration et animations pour petits et grands sur place. Sanitaires à la salle des fêtes.
Draché 37800 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 10 07 58 09
English :
Open-air flea market.
Refreshments, food and entertainment for young and old on site. Sanitary facilities in the village hall.
L’événement Vide-greniers Draché a été mis à jour le 2026-02-05 par Loches Touraine Châteaux de la Loire