Informations pratiques

Saint-Saturnin-de-Lenne

Cochon à la broche

Avenue de la gare, 12560 Saint-Saturnin-de-Lenne Saint-Saturnin-de-Lenne Aveyron

Tarif : – – EUR

27

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-05

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-05 2026-06-12 2026-06-19 2026-06-26 2026-07-03 2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21

Venez déguster un cochon à la broche tous les Vendredi soirs du 5 Juin au 21 Août.

Menu:

Charcuterie d’ici

ou Salade composée

Cochon à la broche

et Aligot

Dessert du moment au choix

(Taille enfant possible)

Service à table à 20h30, le cochon cuit n’attend pas !

Places limitées ! 27 .

Avenue de la gare, 12560 Saint-Saturnin-de-Lenne Saint-Saturnin-de-Lenne 12560 Aveyron Occitanie +33 5 65 71 85 60

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English :

Come enjoy a whole pig on a spit every Friday night from June 5 to August 21.

L’événement Cochon à la broche Saint-Saturnin-de-Lenne a été mis à jour le 2026-07-04 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)