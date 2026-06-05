Cochon à la broche Saint-Saturnin-de-Lenne
vendredi 5 juin 2026 · Saint-Saturnin-de-Lenne
Informations pratiques
Saint-Saturnin-de-Lenne
Cochon à la broche
Avenue de la gare, 12560 Saint-Saturnin-de-Lenne Saint-Saturnin-de-Lenne Aveyron
Tarif : – – EUR
27
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-06-05
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-05 2026-06-12 2026-06-19 2026-06-26 2026-07-03 2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21
Venez déguster un cochon à la broche tous les Vendredi soirs du 5 Juin au 21 Août.
Menu:
Charcuterie d’ici
ou Salade composée
Cochon à la broche
et Aligot
Dessert du moment au choix
(Taille enfant possible)
Service à table à 20h30, le cochon cuit n’attend pas !
Places limitées ! 27 .
Avenue de la gare, 12560 Saint-Saturnin-de-Lenne Saint-Saturnin-de-Lenne 12560 Aveyron Occitanie +33 5 65 71 85 60
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English :
Come enjoy a whole pig on a spit every Friday night from June 5 to August 21.
L’événement Cochon à la broche Saint-Saturnin-de-Lenne a été mis à jour le 2026-07-04 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)