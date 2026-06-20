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AGENDA · Sainte-Jalle

Cochon à la broche Domaine du Rieu Frais Sainte-Jalle

samedi 4 juillet 2026 · Domaine du Rieu Frais · Sainte-Jalle

Informations pratiques

Début
samedi 4 juillet 2026
Fin
samedi 4 juillet 2026
Heure de début
19:30:00
Lieu
Domaine du Rieu Frais
Adresse
120 Chemin du Rieu Frais
Ville
26110 Sainte-Jalle
Département
Drôme
Tarif

Sainte-Jalle

Cochon à la broche

Domaine du Rieu Frais 120 Chemin du Rieu Frais Sainte-Jalle Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 19:30:00
fin : 2026-07-04

Date(s) :
2026-07-04

Cochon à la broche organisé par le Domaine du Rieu Frais, au menu salade de tomates, cochon à la broche avec frites et dessert.
Repas animé par le groupe 90’s Kids
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Domaine du Rieu Frais 120 Chemin du Rieu Frais Sainte-Jalle 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 31 54  jean-yves.liotaud@orange.fr

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English :

Spit-roasted pork organized by Domaine du Rieu Frais; the menu features tomato salad, spit-roasted pork with fries, and dessert.
The meal will be accompanied by a performance by the band 90’s Kids

L’événement Cochon à la broche Sainte-Jalle a été mis à jour le 2026-06-20 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale

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