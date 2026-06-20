Cochon à la broche Domaine du Rieu Frais Sainte-Jalle

Informations pratiques

Sainte-Jalle

Cochon à la broche

Domaine du Rieu Frais 120 Chemin du Rieu Frais Sainte-Jalle Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 19:30:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Cochon à la broche organisé par le Domaine du Rieu Frais, au menu salade de tomates, cochon à la broche avec frites et dessert.

Repas animé par le groupe 90’s Kids

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Domaine du Rieu Frais 120 Chemin du Rieu Frais Sainte-Jalle 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 31 54 jean-yves.liotaud@orange.fr

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English :

Spit-roasted pork organized by Domaine du Rieu Frais; the menu features tomato salad, spit-roasted pork with fries, and dessert.

The meal will be accompanied by a performance by the band 90’s Kids

L’événement Cochon à la broche Sainte-Jalle a été mis à jour le 2026-06-20 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale