COCHON D’INDE SALLE HORIZON Muret

Muret

COCHON D’INDE

SALLE HORIZON Avenue des Pyrénées Muret Haute-Garonne

Tarif : 40 – 40 – 65 EUR

40

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-25 20:30:00

fin : 2026-10-25 23:00:00

Date(s) :

2026-10-25

La drôlerie d’une situation irréaliste imaginée par Sébastien Thiéry !

Alain Kraft, un bourgeois de cinquante ans d’origine modeste, vient effectuer un retrait d’espèces à sa banque. Mais la nouvelle direction indienne de l’établissement lui a bloqué son compte et refuse de le laisser partir, l’accusant d’avoir enfreint la loi en s’étant enrichi et en ayant changé de caste …

Une pièce de Sébastien Thiéry

Mise en scène Julien Boisselier

Avec Arnaud Ducret, Maxime d’Aboville, Emmanuelle Bougerol, Frédérique Cantrel, Oudesh Hoop

Décors Jean Haas Lumière Jean-Pascal Pracht Costumes Jean-Daniel Vuillermoz Musique Pierre Tirmont Assistante à la mise en scène Elena Terenteva 40 .

SALLE HORIZON Avenue des Pyrénées Muret 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 51 77 13

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English :

Sébastien Thiéry?s hilarious take on an unrealistic situation!

L’événement COCHON D’INDE Muret a été mis à jour le 2026-06-09 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE