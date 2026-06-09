COCHON D’INDE SALLE HORIZON Muret
COCHON D’INDE SALLE HORIZON Muret dimanche 25 octobre 2026.
Muret
COCHON D’INDE
SALLE HORIZON Avenue des Pyrénées Muret Haute-Garonne
Tarif : 40 – 40 – 65 EUR
40
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-25 20:30:00
fin : 2026-10-25 23:00:00
Date(s) :
2026-10-25
La drôlerie d’une situation irréaliste imaginée par Sébastien Thiéry !
Alain Kraft, un bourgeois de cinquante ans d’origine modeste, vient effectuer un retrait d’espèces à sa banque. Mais la nouvelle direction indienne de l’établissement lui a bloqué son compte et refuse de le laisser partir, l’accusant d’avoir enfreint la loi en s’étant enrichi et en ayant changé de caste …
Une pièce de Sébastien Thiéry
Mise en scène Julien Boisselier
Avec Arnaud Ducret, Maxime d’Aboville, Emmanuelle Bougerol, Frédérique Cantrel, Oudesh Hoop
Décors Jean Haas Lumière Jean-Pascal Pracht Costumes Jean-Daniel Vuillermoz Musique Pierre Tirmont Assistante à la mise en scène Elena Terenteva 40 .
SALLE HORIZON Avenue des Pyrénées Muret 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 51 77 13
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English :
Sébastien Thiéry?s hilarious take on an unrealistic situation!
L’événement COCHON D’INDE Muret a été mis à jour le 2026-06-09 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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