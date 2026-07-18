COCHONS D’INDE Carcassonne
mercredi 4 novembre 2026 · Carcassonne
Informations pratiques
Carcassonne
COCHONS D’INDE
6 Rue Courtejaire Carcassonne Aude
Tarif : 33 – 33 – 48 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-04 20:30:00
fin : 2026-11-04
Date(s) :
2026-11-04
Pascal Legros Organisation en accord avec Le Théâtre des Nouveautés présente Cochons d’Inde avec Arnaud Ducret, Maxime d’Aboville et Emmanuelle Bougerol
La drôlerie d’une situation irréaliste imaginée par Sébastien Thiéry !
Alain Kraft, un bourgeois de cinquante ans d’origine modeste, vient effectuer un retrait d’espèces à sa banque.
Mais la nouvelle direction indienne de l’établissement lui a bloqué son compte et refuse de le laisser partir, l’accusant d’avoir enfreint la loi en s’étant enrichi et en ayant changé de caste …
Durée 1h30
Auteur Sébastien THIÉRY
Metteur en scène Julien BOISSELIER
Avec Arnaud DUCRET Maxime D’ABOVILLE Emmanuelle BOUGEROL Frédérique CANTREL Oudesh HOOP
.
6 Rue Courtejaire Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 4 68 11 59 15 pacbilletterie@mairie-carcassonne.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Pascal Legros Organisation, in collaboration with Le Théâtre des Nouveautés, presents *Cochons d’Inde* starring Arnaud Ducret, Maxime d’Aboville, and Emmanuelle Bougerol
The humor of an unrealistic situation imagined by Sébastien Thiéry!
Alain Kraft, a fifty-year-old bourgeois man of modest origins, comes to his bank to make a cash withdrawal.
But the bank’s new Indian management has frozen his account and refuses to let him leave, accusing him of breaking the law by “enriching himself and changing castes.”
Running time: 1 hour 30 minutes
Author: Sébastien THIÉRY
Director: Julien BOISSELIER
Cast: Arnaud DUCRET, Maxime D’ABOVILLE, Emmanuelle BOUGEROL, Frédérique CANTREL, Oudesh HOOP
L’événement COCHONS D’INDE Carcassonne a été mis à jour le 2026-07-16 par
À voir aussi à Carcassonne (Aude)
- FESTIVAL OFF DE CARCASSONNE LINH & MISS MARINA Carcassonne 18 juillet 2026
- FESTIVAL DE CARCASSONNE CHRISTOPHE MAÉ Carcassonne 19 juillet 2026
- FESTIVAL OFF DE CARCASSONNE ÉMOIS Carcassonne 19 juillet 2026
- FESTIVAL DE CARCASSONNE AIRBOURNE Carcassonne 21 juillet 2026
- NOCTURNES DU PONT VIEUX Carcassonne 21 juillet 2026