Cocktail cidre-combiné Pour ma Pomme Saint-Cyr-en-Bourg Bellevigne-les-Châteaux
Cocktail cidre-combiné Pour ma Pomme Saint-Cyr-en-Bourg Bellevigne-les-Châteaux samedi 20 juin 2026.
Bellevigne-les-Châteaux
Cocktail cidre-combiné Pour ma Pomme
Saint-Cyr-en-Bourg 11 rue de la Judée Bellevigne-les-Châteaux Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20 2026-06-27
Création cocktail combiné à base du cidre artisanal Brut du domaine Fouet et des produits de la distillerie locale Combier.
Découvrez au domaine, tous les samedis du mois de juin, la création cocktail à base du cidre du domaine Fouet, 100% local et artisanal, suite à la plantation de pommiers dans les vignes dans le cadre de l’agroforesterie. Ce cocktail est revisité avec les produits de la distillerie Combier. Ces alliances de saveurs sauront vous surprendre et vous suspendre le temps d’une visite dans les caves troglodytes et le temps de découvrir aussi les vins du domaine.
PRECISIONS HORAIRES
Samedi 20 juin 2026 de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Samedi 27 juin 2026 de 10h à 12h et de 14h à 18h. .
Saint-Cyr-en-Bourg 11 rue de la Judée Bellevigne-les-Châteaux 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 67 31 73 37 caveau@domaine-fouet.com
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English :
A signature cocktail created using Brut artisanal cider from Domaine Fouet and products from the local Combier distillery.
L’événement Cocktail cidre-combiné Pour ma Pomme Bellevigne-les-Châteaux a été mis à jour le 2026-06-17 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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