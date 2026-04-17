Cocktails made in Périgord Café américain Dan Martin’s Eymet

Eymet

Cocktails made in Périgord

Café américain Dan Martin’s 29 Place Gambetta Eymet Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 18:00:00

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-17

Le restaurant Andine, en partenariat avec le Dan Martin’s vous proposent une soirée pour découvrir les nouveaux cocktails signatures rafraîchissants à base de vin et de verjunade, présentés par Muriel du Domaine du Siorac Pear Harmony, Bergamo Garden Spritz et Pink Harmony, accompagnés d’un large choix de tapas.

Tout ça dans une ambiance conviviale et de découverte… Venez découvrir une nouvelle façon de déguster le vin! .

Café américain Dan Martin’s 29 Place Gambetta Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine andine.eymet@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Cocktails made in Périgord

L’événement Cocktails made in Périgord Eymet a été mis à jour le 2026-04-09 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides