Vide ta chambre Salle polyvalente La Gare Eymet
Vide ta chambre Salle polyvalente La Gare Eymet dimanche 19 avril 2026.
Eymet
Vide ta chambre
Salle polyvalente La Gare Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny Eymet Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 09:00:00
fin : 2026-04-19 17:00:00
Date(s) :
2026-04-19
Le vide ta chambre de l’association des parents des bébés arts arrive !
Réservez vite votre emplacement si vous souhaitez vendre et bloquez la date pour venir faire des affaires.
Nous vous attendons nombreux !
Les bénéfices permettent de financer diverses actions tout au long de l’année auprès des enfants accueillis à la crèche d’Eymet.
Sur réservation pour avoir un emplacement (5€ la table). .
Salle polyvalente La Gare Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 94 00 22 lesparentsdesbebesarts@gmail.com
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English : Vide ta chambre
L’événement Vide ta chambre Eymet a été mis à jour le 2026-04-09 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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