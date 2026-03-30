Vide ta chambre Salle polyvalente La Gare Eymet

Eymet

Vide ta chambre

Salle polyvalente La Gare Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny Eymet Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 09:00:00

fin : 2026-04-19 17:00:00

Date(s) :

2026-04-19

Le vide ta chambre de l’association des parents des bébés arts arrive !

Réservez vite votre emplacement si vous souhaitez vendre et bloquez la date pour venir faire des affaires.

Nous vous attendons nombreux !

Les bénéfices permettent de financer diverses actions tout au long de l’année auprès des enfants accueillis à la crèche d’Eymet.

Sur réservation pour avoir un emplacement (5€ la table). .

Salle polyvalente La Gare Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 94 00 22 lesparentsdesbebesarts@gmail.com

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English : Vide ta chambre

L’événement Vide ta chambre Eymet a été mis à jour le 2026-04-09 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides