Informations pratiques

Lapoutroie

Cocktails ! Sublimez les liqueurs artisanales

85 rue du Général Dufieux Lapoutroie Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-10-16 14:00:00

fin : 2026-10-17 17:00:00

Date(s) :

2026-10-16

Dégustez deux cocktails au crémant d’Alsace et nos liqueurs artisanales, tout en découvrant comment les sublimer dans vos créations maison.

Plongez dans l’univers des liqueurs artisanales le temps d’un atelier aussi gourmand qu’inspirant.

Au programme la dégustation de deux cocktails spécialement élaborés pour l’occasion (dont une création inédite mettant à l’honneur l’une des dernières nouveautés de notre distillerie), subtilement mariés au crémant d’Alsace pour découvrir toute la richesse aromatique de nos créations.

Laissez-vous guider par les saveurs et les conseils de nos passionnés vous goûterez également à nos liqueurs élaborées avec soin dans notre distillerie familiale, avant d’apprendre comment les sublimer dans vos propres mélanges.

Une expérience sensorielle conviviale, entre découverte, savoir-faire et plaisirs partagés. 0 .

85 rue du Général Dufieux Lapoutroie 68650 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 47 50 26 rene.de.miscault@orange.fr

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English :

Taste two cocktails with Crémant d’Alsace and our handcrafted liqueurs, and discover how to sublimate them in your own creations.

L’événement Cocktails ! Sublimez les liqueurs artisanales Lapoutroie a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg