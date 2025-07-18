Journées du patrimoine Musée des eaux de vie Lapoutroie vendredi 18 septembre 2026.

Lapoutroie

Journées du patrimoine Musée des eaux de vie

85 rue du Général Dufieux Lapoutroie Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-09-18 14:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-18

Le temps d’un weekend découvrez les métiers d’autrefois à travers une exposition de photos accompagnée d’un jeu de déduction.

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, consacrées cette année au patrimoine de la photographie, le Musée des Eaux-de-Vie vous embarque pour un voyage dans le temps… version jeu de déduction !

À travers une sélection de photographies anciennes, partez à la découverte des métiers d’autrefois du Pays Welche: artisans, ouvriers, métiers de la terre… Des savoir-faire parfois oubliés, parfois transformés, mais toujours fascinants.

Le principe est simple observez les photos numérotées et essayez de deviner quel métier s’y cache.

Un outil étrange ? Une machine mystérieuse ? Une tenue étonnante ? Chaque cliché regorge d’indices !

En famille, entre amis ou en solo, testez votre sens de l’observation et amusez-vous à reconnaître ces métiers d’un autre temps.

Et parce qu’un bon enquêteur mérite toujours sa récompense, un petit cadeau attend celles et ceux qui réussiront à retrouver tous les métiers !

A vous de jouer !

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85 rue du Général Dufieux Lapoutroie 68650 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 47 50 26 rene.de.miscault@renedemiscault.fr

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English :

Over the course of a weekend, discover the trades of yesteryear through a photo exhibition accompanied by a deduction game.

L’événement Journées du patrimoine Musée des eaux de vie Lapoutroie a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg