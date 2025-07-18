Journées du patrimoine Musée des eaux de vie Lapoutroie
Journées du patrimoine Musée des eaux de vie Lapoutroie vendredi 18 septembre 2026.
Lapoutroie
Journées du patrimoine Musée des eaux de vie
85 rue du Général Dufieux Lapoutroie Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
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Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-09-18 14:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-18
Le temps d’un weekend découvrez les métiers d’autrefois à travers une exposition de photos accompagnée d’un jeu de déduction.
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, consacrées cette année au patrimoine de la photographie, le Musée des Eaux-de-Vie vous embarque pour un voyage dans le temps… version jeu de déduction !
À travers une sélection de photographies anciennes, partez à la découverte des métiers d’autrefois du Pays Welche: artisans, ouvriers, métiers de la terre… Des savoir-faire parfois oubliés, parfois transformés, mais toujours fascinants.
Le principe est simple observez les photos numérotées et essayez de deviner quel métier s’y cache.
Un outil étrange ? Une machine mystérieuse ? Une tenue étonnante ? Chaque cliché regorge d’indices !
En famille, entre amis ou en solo, testez votre sens de l’observation et amusez-vous à reconnaître ces métiers d’un autre temps.
Et parce qu’un bon enquêteur mérite toujours sa récompense, un petit cadeau attend celles et ceux qui réussiront à retrouver tous les métiers !
A vous de jouer !
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85 rue du Général Dufieux Lapoutroie 68650 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 47 50 26 rene.de.miscault@renedemiscault.fr
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English :
Over the course of a weekend, discover the trades of yesteryear through a photo exhibition accompanied by a deduction game.
L’événement Journées du patrimoine Musée des eaux de vie Lapoutroie a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg
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