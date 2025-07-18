Exposition de photos « A la découverte des métiers d’autrefois », Musée des eaux-de-vie, Lapoutroie

Informations pratiques

Exposition de photos « A la découverte des métiers d’autrefois » 18 – 20 septembre Musée des eaux-de-vie Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, consacrées cette année au patrimoine de la photographie, le Musée des Eaux-de-Vie vous embarque pour un voyage dans le temps… version jeu de déduction !

À travers une sélection de photographies anciennes, partez à la découverte des métiers d’autrefois du Pays Welche : artisans, ouvriers, métiers de la terre… Des savoir-faire parfois oubliés, parfois transformés, mais toujours fascinants.

Le principe est simple : observez les photos numérotées et essayez de deviner quel métier s’y cache.

Un outil étrange ? Une machine mystérieuse ? Une tenue étonnante ? Chaque cliché regorge d’indices !

En famille, entre amis ou en solo, testez votre sens de l’observation et amusez-vous à reconnaître ces métiers d’un autre temps.

Et parce qu’un bon enquêteur mérite toujours sa récompense, un petit cadeau attend celles et ceux qui réussiront à retrouver tous les métiers !

A vous de jouer !

Musée des eaux-de-vie 85 Rue du Général Dufieux, 68650 Lapoutroie Lapoutroie 68650 Haut-Rhin Grand Est 03 89 47 50 26 http://www.musee-eaux-de-vie.com Au centre du petit village de Lapoutroie, c’est l’ancien relais de poste du XVIIIe siècle qui accueille le Musée des eaux-de-vie et des liqueurs. On y découvre les différentes étapes de la fabrication à l’ancienne des eaux-de-vie réalisées à base de fruits, avec le matériel de l’époque. Plusieurs collections sont exposées toute l’année : plus de 5 000 mignonnettes, des becs verseurs, des affiches anciennes… ainsi qu’une collection unique au monde de 300 bouteilles de liqueurs de 1950. C’est toute l’histoire de l’absinthe — muse des peintres et des poètes — depuis son origine suisse, en passant par son interdiction, jusqu’à son retour au XXIe siècle, qui est retracée. Sur la route principale du village – Parking gratuit.

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, consacrées cette année au patrimoine de la photographie, le Musée des Eaux-de-Vie vous embarque pour un voyage dans le temps… version jeu de ! À…

©museedeseauxdevie