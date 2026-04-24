Coco et le sous-marin, Bibliothèque Simone de Beauvoir, Rouen
Coco et le sous-marin, Bibliothèque Simone de Beauvoir, Rouen mercredi 24 juin 2026.
Coco et le sous-marin Mercredi 24 juin, 15h00 Bibliothèque Simone de Beauvoir Seine-Maritime
Gratuit, sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-24T15:00:00+02:00 – 2026-06-24T16:00:00+02:00
Fin : 2026-06-24T15:00:00+02:00 – 2026-06-24T16:00:00+02:00
Après la lecture du livre, place à la création ! Les enfants découpent, puis collent différents éléments (animaux, personnages, décoration) sur le paysage. À toi de créer un magnifique fond sous-marin et d’inventer ta propre histoire. Un atelier pour les enfants dès 4 ans proposé par Delphine Monteil, des éditions L’étagère du bas.
Bibliothèque Simone de Beauvoir 42, rue Henri II Plantagenêt, Rouen Rouen 76100 Quartier Grammont Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheques.rouen.fr/agenda/coco-et-le-sous-marin »}]
Après la lecture du livre, place à la création ! Les enfants découpent, puis collent différents éléments sur le paysage.
© L’étagère du bas
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