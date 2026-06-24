COCO’ZOUK Aniane
COCO’ZOUK Aniane samedi 19 septembre 2026.
Aniane
COCO’ZOUK
1335 ancienne route de Gignac Aniane Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
La soirée où le Zouk et le Kompa prennent le contrôle !
On se donne rendez-vous pour la dernière de la saison 2026 La soirée où le Zouk et le Kompa prennent le contrôle !
Prépare-toi à vivre une nuit intense, rythmée par les sons envoûtants du Zouk & du Kompa.
Aux platines DJ ASH-K, la référence zouk de Montpellier, pour te faire vibrer toute la soirée avec les meilleurs classiques et nouveautés.
Entrée libre que tu viennes danser, manger ou juste chiller, tout est prévu !
Restauration & bar sur place pour profiter à fond.
Lieu COCOYA BEACH ambiance pieds dans le sable et coucher de soleil .
1335 ancienne route de Gignac Aniane 34150 Hérault Occitanie +33 4 11 28 06 33
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English : COCO’ZOUK
The night when Zouk and Kompa take over!
L’événement COCO’ZOUK Aniane a été mis à jour le 2026-06-24 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT
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