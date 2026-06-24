UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

COCO’ZOUK Aniane

COCO’ZOUK Aniane samedi 19 septembre 2026.

Adresse
1335 ancienne route de Gignac
Ville
34150 Aniane
Département
Hérault
Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Tarif

Aniane

COCO’ZOUK

1335 ancienne route de Gignac Aniane Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

La soirée où le Zouk et le Kompa prennent le contrôle !
On se donne rendez-vous pour la dernière de la saison 2026 La soirée où le Zouk et le Kompa prennent le contrôle !
Prépare-toi à vivre une nuit intense, rythmée par les sons envoûtants du Zouk & du Kompa.
Aux platines DJ ASH-K, la référence zouk de Montpellier, pour te faire vibrer toute la soirée avec les meilleurs classiques et nouveautés.
Entrée libre que tu viennes danser, manger ou juste chiller, tout est prévu !
Restauration & bar sur place pour profiter à fond.
Lieu COCOYA BEACH ambiance pieds dans le sable et coucher de soleil   .

1335 ancienne route de Gignac Aniane 34150 Hérault Occitanie +33 4 11 28 06 33 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : COCO’ZOUK

The night when Zouk and Kompa take over!

L’événement COCO’ZOUK Aniane a été mis à jour le 2026-06-24 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT

À voir aussi à Aniane (Hérault)