Aniane

COCO’ZOUK

1335 ancienne route de Gignac Aniane Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

La soirée où le Zouk et le Kompa prennent le contrôle !

On se donne rendez-vous pour la dernière de la saison 2026 La soirée où le Zouk et le Kompa prennent le contrôle !

Prépare-toi à vivre une nuit intense, rythmée par les sons envoûtants du Zouk & du Kompa.

Aux platines DJ ASH-K, la référence zouk de Montpellier, pour te faire vibrer toute la soirée avec les meilleurs classiques et nouveautés.

Entrée libre que tu viennes danser, manger ou juste chiller, tout est prévu !

Restauration & bar sur place pour profiter à fond.

Lieu COCOYA BEACH ambiance pieds dans le sable et coucher de soleil .

1335 ancienne route de Gignac Aniane 34150 Hérault Occitanie +33 4 11 28 06 33

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English : COCO’ZOUK

The night when Zouk and Kompa take over!

L’événement COCO’ZOUK Aniane a été mis à jour le 2026-06-24 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT