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Code Trajan, MuséAl, Alba-la-Romaine

Code Trajan, MuséAl, Alba-la-Romaine

Code Trajan, MuséAl, Alba-la-Romaine samedi 23 mai 2026.

Lieu : MuséAl

Adresse : 99 Route de Viviers, 07400 Alba-la-Romaine, France

Ville : 07400 Alba-la-Romaine

Département : Ardèche

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Tarif : Equipes de 4 personnes, min. 8 ans, enfants accompagnés.

Code Trajan Samedi 23 mai, 14h00 MuséAl Ardèche

Equipes de 4 personnes, min. 8 ans, enfants accompagnés.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T14:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T14:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

Munis d’une lampe torche et de photos des objets du musée, vous explorez la salle des collections à la recherche d’écritures mystérieuses. Diplôme de petit romain remis en fin de parcours.
Adultes et enfants à partir de 4 ans (enfants sous votre responsabilité).
Durée : 1h environ
Activité en continu.

MuséAl 99 Route de Viviers, 07400 Alba-la-Romaine, France Alba-la-Romaine 07400 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 0475524515 https://www.museal.ardeche.fr MuséAl s’élève à proximité immédiate des vestiges de la capitale antique Alba Helviorum. Le musée conserve une statue tronquée dont la taille d’origine dépassait 2 mètres. Il conserve également quelques belles mosaïques et objets relatifs à l’artisanat gallo-romain.
Munis d’une lampe torche et de photos des objets du musée, vous explorez la salle des collections à la recherche d’écritures mystérieuses. Diplôme de petit romain remis en fin de parcours.

Image libre

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