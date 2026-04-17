Coeur d’Artichaud Salle de Spectacle La Luna Negra Bayonne

Bayonne

Coeur d’Artichaud

Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 16 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 15:00:00

fin : 2026-06-06 16:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Située en plein coeur de Bayonne, La Luna Negra vous propose un nouveau spectacle.

Tina la tomate et Harry l’artichaut sont deux légumes amoureux l’un de l’autre mais ils n’osent pas s’avouer leurs sentiments. Ils sont tous les deux dans des pots sur l’étagère du laboratoire de André Valcontier. Professeur, Chimiste, Agriculteur à la recherche des moyens de faire le plus de profit possible avec ses plantations. Un jour, alors qu’il prévoit de faire une de ses expériences douteuses sur Tina, la voisine, Julie, agricultrice biologique en décide autrement et enlève la tomate pour la sauver en la ramenant chez elle. Mais en faisant cela, elle sépare nos deux amoureux ! Commence alors une aventure extraordinaire de deux légumes pour se retrouver et de préférence dans un potager paisible ! .

Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact@lunanegra.fr

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English : Coeur d’Artichaud

L’événement Coeur d’Artichaud Bayonne a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Bayonne