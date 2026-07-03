Coeur de Bretagne, Le LAPS – Parc des Expositions de la Beaujoire, Nantes

dimanche 21 novembre 2027 · Le LAPS - Parc des Expositions de la Beaujoire · Nantes

Informations pratiques

Coeur de Bretagne Dimanche 21 novembre 2027, 17h00 Le LAPS – Parc des Expositions de la Beaujoire Loire-Atlantique

44 € à 59 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-11-21T17:00:00+01:00 – 2027-11-21T19:00:00+01:00

Fin : 2027-11-21T17:00:00+01:00 – 2027-11-21T19:00:00+01:00

Cœur de Bretagne revient sur scène !

Une création de Kilian Hamon, reprise aujourd’hui avec émotion, deux ans après sa disparition. Le flambeau est porté par trois de ses proches amis : Alexandre Sorin, Léo Proust et Baptiste Moalic, réunis au sein de One Life Prod.

Honorons sa mémoire en redonnant vie à ce spectacle puissant et profondément ancré dans l’âme bretonne.

Sur scène, plus de vingt artistes livrent une fresque musicale et visuelle de deux heures : chanteurs, musiciens et danseurs composent un spectacle intense entre tradition et modernité.

Cœur de Bretagne, c’est une invitation au voyage.

Un road-movie poétique entre terre et mer, où se mêlent légendes, paysages et mémoire vivante d’un territoire unique.

Un hommage vibrant. Une transmission. Une expérience.

Le LAPS – Parc des Expositions de la Beaujoire 2B rue des Pays de la Loire, Nantes Nantes 44300 Nantes Erdre Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://lacite-nantes.fr/evenement/coeur-de-bretagne.html »}]

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