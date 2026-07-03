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Coeur de Bretagne, Le LAPS – Parc des Expositions de la Beaujoire, Nantes

dimanche 21 novembre 2027 · Le LAPS - Parc des Expositions de la Beaujoire · Nantes

Coeur de Bretagne, Le LAPS – Parc des Expositions de la Beaujoire, Nantes

Informations pratiques

Début
dimanche 21 novembre 2027
Fin
dimanche 21 novembre 2027
Lieu
Le LAPS - Parc des Expositions de la Beaujoire
Adresse
2B rue des Pays de la Loire, Nantes
Ville
44300 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
44 € à 59 €

Coeur de Bretagne Dimanche 21 novembre 2027, 17h00 Le LAPS – Parc des Expositions de la Beaujoire Loire-Atlantique

44 € à 59 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-11-21T17:00:00+01:00 – 2027-11-21T19:00:00+01:00
Fin : 2027-11-21T17:00:00+01:00 – 2027-11-21T19:00:00+01:00

Cœur de Bretagne revient sur scène !

Une création de Kilian Hamon, reprise aujourd’hui avec émotion, deux ans après sa disparition. Le flambeau est porté par trois de ses proches amis : Alexandre Sorin, Léo Proust et Baptiste Moalic, réunis au sein de One Life Prod.
Honorons sa mémoire en redonnant vie à ce spectacle puissant et profondément ancré dans l’âme bretonne.

Sur scène, plus de vingt artistes livrent une fresque musicale et visuelle de deux heures : chanteurs, musiciens et danseurs composent un spectacle intense entre tradition et modernité.
Cœur de Bretagne, c’est une invitation au voyage.
Un road-movie poétique entre terre et mer, où se mêlent légendes, paysages et mémoire vivante d’un territoire unique.
Un hommage vibrant. Une transmission. Une expérience.

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