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Cœur de lecteurs et de lectrices Médiathèque Ormédo – Orvault Orvault

samedi 21 novembre 2026 · Médiathèque Ormédo - Orvault · Orvault

Cœur de lecteurs et de lectrices Médiathèque Ormédo – Orvault Orvault

Informations pratiques

Début
samedi 21 novembre 2026
Fin
samedi 21 novembre 2026
Heure de début
20:00
Lieu
Médiathèque Ormédo - Orvault
Adresse
2 Promenade de l'Europe
Ville
44700 Orvault
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Samedi 21 novembre · 20h30 · durée 1h15 · Ormédo · à partir de 12 ans · sur réservation au 02 51 78 98 60

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-21 20:00 – 21:30
Gratuit : oui Samedi 21 novembre · 20h30 · durée 1h15 · Ormédo · à partir de 12 ans · sur réservation au 02 51 78 98 60 Adulte 

Avec la poétesse et comédienne Émilie Bruguière et le musicien Benoît TraversÀ travers la poésie et la lecture à voix haute, Émilie Bruguière réunit des personnes en parcours d’exil. Entre langues, récits et émotions, ce spectacle fait entendre des voix singulières qui racontent la mémoire, l’identité et les chemins de vie à travers la poésie. Une invitation à écouter, découvrir et se laisser toucher par la richesse des cultures.Samedi 21 novembre · 20h30 · durée 1h15 · Ormédo · à partir de 12 ans · sur réservation au 02 51 78 98 60

Médiathèque Ormédo – Orvault Bourg/Secteur rural Orvault 44700
02 51 78 98 60 http://www.bibliotheques-orvault.fr/ reseaubibliotheques@mairie-orvault.fr 02 51 78 98 60


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