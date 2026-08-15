Cœur de lecteurs et de lectrices Médiathèque Ormédo – Orvault Orvault

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-21 20:00 – 21:30

Gratuit : oui Samedi 21 novembre · 20h30 · durée 1h15 · Ormédo · à partir de 12 ans · sur réservation au 02 51 78 98 60 Adulte

Avec la poétesse et comédienne Émilie Bruguière et le musicien Benoît TraversÀ travers la poésie et la lecture à voix haute, Émilie Bruguière réunit des personnes en parcours d’exil. Entre langues, récits et émotions, ce spectacle fait entendre des voix singulières qui racontent la mémoire, l’identité et les chemins de vie à travers la poésie. Une invitation à écouter, découvrir et se laisser toucher par la richesse des cultures.Samedi 21 novembre · 20h30 · durée 1h15 · Ormédo · à partir de 12 ans · sur réservation au 02 51 78 98 60

Médiathèque Ormédo – Orvault Bourg/Secteur rural Orvault 44700

02 51 78 98 60 http://www.bibliotheques-orvault.fr/ reseaubibliotheques@mairie-orvault.fr 02 51 78 98 60



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