Coeur de Pirate L’OASIS Le Mans

Coeur de Pirate

L’OASIS 1 Avenue du Parc des Expositions Le Mans Sarthe

Tarif : 30 – 30 – 37 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-13 20:00:00

fin : 2026-11-13

Date(s) :

2026-11-13

Cœur de pirate présente Cavale, icône pop introspective et subversive entre douceur et envolées. Scénographie grandiose oscillant entre femme au piano et star qui danse. Volatilité des sentiments avec souci d’orfèvre. .

L’OASIS 1 Avenue du Parc des Expositions Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire hello@superforma.fr

