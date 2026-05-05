COEUR DE PIRATE, Le Rocher de Palmer, Cenon
COEUR DE PIRATE, Le Rocher de Palmer, Cenon jeudi 3 décembre 2026.
COEUR DE PIRATE Jeudi 3 décembre, 20h30 Le Rocher de Palmer Gironde
Tarif Plein : 36€ | Tarif Abonné.e : 33€ | Tarif Infidèle : 33€ | Tarif PMR/PSH : 33€ | Enfants de moins de 12 ans : 6€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-03T20:30:00+01:00 – 2026-12-03T23:30:00+01:00
Fin : 2026-12-03T20:30:00+01:00 – 2026-12-03T23:30:00+01:00
Le Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand, Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://lerocherdepalmer.fr/coeur-de-pirate-03122026-1930 »}]
Figure majeure de la pop francophone, l’auteure-interprète et compositrice québécoise Cœur de Pirate, façonne depuis plus de 15 ans des chansons catharsis sur son thème de prédilection, l’amour, l … Canada Chanson
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