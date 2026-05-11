Cœur de Printemps Portevent Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-23 14:00 – 23:59

Gratuit : oui En famille, Jeune Public, Tout public, Adulte – Age maximum : 99

Du 20 au 23 mai, venez célébrer l’arrivée des beaux jours sur la terrasse de Portevent ! Entre bals, concerts, propositions jeune public, initiations, scène ouverte et concours de palets, il y en aura pour tous les goûts. Pour l’occasion, nous préparerons un cocktail spécial, la godinette et la drôlètt, recette bretonne à base de fraises originaire du festival La Gallésie en Fête. AU PROGRAMME : MERCREDI : · 15h30 – Contes et kamishibaï (pour les 3/8 ans)Gratuit – sur réservation · 20h30 – Concert · Trio Barou/Pellen/Lombardi (5-15€)Le concert sera suivi d’une session irlandaise. JEUDI : · 18h – Bal sur la place Saint-Félix suivi d’une déambulation en musique vers Portevent · 19h – Ouverture des festivités avec la Godinette · 20h30 – Concert · Duo Cabaret / Delarozière (5-15€)Le concert sera suivi d’un troc de chansons. VENDREDI : En partenariat avec l’association Brasil no Pé· 20h30 – Initiation au Forró (Prix libre)· 21h30 – Bal forró avec DJ Jacaré (Gratuit – Entrée libre) Restauration sur place à partir de 18h SAMEDI : · À partir de 14h – Animations sur la terrasse :> Concours de palets (par équipe de 2, inscription auprès de contact@lenouveaupavillon.com)> Scène ouverte musique trad’ (inscription auprès de contact@lenouveaupavillon.com) · 15h30 – Histoire contée · La Drôlètt (pour les 5/10 ans)(Gratuit – Sur réservation) · 16h30- Atelier de travaux manuels autour du printemps (pour les 3/10 ans)(Gratuit – Entrée libre) · 17h – Initiation aux danses folk(Gratuit – Entrée libre) · À partir de 18h – Bal trad’ avec Jeanne Lemoine(Gratuit, en terrasse) · À partir de 18h45 – Bal trad’ avec les duos Hemonet/Mehat et Marin/Badeau(5-15€, salle Latulippe) · 00h15 – Concert · Cookie Banquies(Gratuit – Entrée libre) Restauration sur place à partir de 18h —Programmation détaillée : https://portevent.fr/programmation/Événement dans la limite des places disponibles.En cas de mauvais temps, l’événement est maintenu et se déroulera entre les murs de Portevent.

Portevent Nantes 44000



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