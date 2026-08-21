Cœur de ville médiéval, Office de tourisme intercommunal Châteaubriant-Derval, Châteaubriant
dimanche 20 septembre 2026 · Office de tourisme intercommunal Châteaubriant-Derval · Châteaubriant
Informations pratiques
Cœur de ville médiéval Dimanche 20 septembre, 14h30 Office de tourisme intercommunal Châteaubriant-Derval Loire-Atlantique
02 40 28 20 90
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00
Venez (re)découvrir l’histoire des vieilles rues de la ville de Châteaubriant en compagnie d’une guide conférencière.
Visite guidée à 14h30 le dimanche – RDV devant l’office de tourisme.
Office de tourisme intercommunal Châteaubriant-Derval 29 Place Charles de Gaulle 44110 Châteaubriant Châteaubriant 44110 Loire-Atlantique Pays de la Loire 0240282090 https://www.tourisme-chateaubriant.fr/
Venez (re)découvrir l’histoire des vieilles rues de la ville de Châteaubriant en compagnie d’une guide conférencière.
CP OTI
À voir aussi à Châteaubriant (Loire-Atlantique)
- Foire de Béré 2026 (44), Parc des expositions, Châteaubriant (44), Châteaubriant 11 septembre 2026
- Église romane Saint-Jean de Béré, Église Saint-Jean de Béré, Châteaubriant 19 septembre 2026
- Micro-Folie – musée numérique de Châteaubriant, Micro-Folie – musée numérique de Châteaubriant, Châteaubriant 19 septembre 2026
- Visites flash gratuites au château de Châteaubriant, Château de Châteaubriant, Châteaubriant 19 septembre 2026
- Carrière des Fusillés et musée de la résistance, Carrière des Fusillés et musée de la résistance, Châteaubriant 19 septembre 2026