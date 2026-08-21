Cœur de ville médiéval, Office de tourisme intercommunal Châteaubriant-Derval, Châteaubriant

Informations pratiques

Cœur de ville médiéval Dimanche 20 septembre, 14h30 Office de tourisme intercommunal Châteaubriant-Derval Loire-Atlantique

02 40 28 20 90

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Venez (re)découvrir l’histoire des vieilles rues de la ville de Châteaubriant en compagnie d’une guide conférencière.

Visite guidée à 14h30 le dimanche – RDV devant l’office de tourisme.

Office de tourisme intercommunal Châteaubriant-Derval 29 Place Charles de Gaulle 44110 Châteaubriant Châteaubriant 44110 Loire-Atlantique Pays de la Loire 0240282090 https://www.tourisme-chateaubriant.fr/

Venez (re)découvrir l’histoire des vieilles rues de la ville de Châteaubriant en compagnie d’une guide conférencière.

CP OTI