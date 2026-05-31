COEUR NOIR A LA FÊTE DE LA MUSIQUE, Place de la Mairie, Issy-les-Moulineaux

COEUR NOIR A LA FÊTE DE LA MUSIQUE Dimanche 21 juin, 19h30 Place de la Mairie Hauts-de-Seine

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T19:30:00+02:00 – 2026-06-21T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-21T19:30:00+02:00 – 2026-06-21T20:00:00+02:00

Derrière Coeur Noir, il y a cette envie de mettre des mots sur ce qui ne se dit pas et de faire danser ce qui fait mal. C’est une pop française qui refuse de choisir entre l’ombre et la lumière, préférant explorer la zone de friction où la mélancolie devient une force. Cœur Noir cherche la justesse absolue du texte, sans artifice inutile.

Artiste autodidacte et designer de formation, Coeur Noir affirme sa place sur la nouvelle scène pop avec la sortie de son EP Rêve Brut (2025) et de son single J’ressens plus R (2026). Forte d’une solide expérience de la scène parisienne (Dock B, Scandle, 59 Rivoli), elle place la rencontre avec le public au centre de sa démarche. Aujourd’hui accompagnée par Le Réacteur et l’agence Dooweet, elle franchit une étape clé de son développement artistique. Son projet, porté par une vision esthétique forte, allie puissance émotionnelle et ambition scénique.

Place de la Mairie place de la Mairie 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Hauts-de-Seine Île-de-France

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