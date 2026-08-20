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Coffee Time, Bibliothèque Le Petit Chantilire, Orvault

jeudi 24 septembre 2026 · Bibliothèque Le Petit Chantilire · Orvault

Coffee Time, Bibliothèque Le Petit Chantilire, Orvault

Informations pratiques

Début
jeudi 24 septembre 2026
Fin
jeudi 24 septembre 2026
Lieu
Bibliothèque Le Petit Chantilire
Adresse
48 Avenue Alexandre Goupil, Orvault
Ville
44700 Orvault
Département
Loire-Atlantique

Coffee Time Jeudi 24 septembre, 15h00 Bibliothèque Le Petit Chantilire Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-24T15:00:00+02:00 – 2026-09-24T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-24T15:00:00+02:00 – 2026-09-24T16:30:00+02:00

Animé par Nicole, Sophie et Véronique
Coffee Time vous permet de pratiquer votre anglais, en toute décontraction.You will enjoy having a cup of coffee!
Jeudis 24 septembre et 3 décembre · 15h · Le Petit ChantiLire
Samedis 3 octobre et 7 novembre · 15h · Ormédo
Dès 14 ans · durée 1h15 min · sur réservation au 02 51 78 98 60 · tous niveaux acceptés sauf débutants

Bibliothèque Le Petit Chantilire 48 Avenue Alexandre Goupil, Orvault Orvault 44700 Goupil Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 51 78 98 60 »}]
Un temps d’échanges en anglais

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