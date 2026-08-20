Coffee Time, Bibliothèque Le Petit Chantilire, Orvault

Informations pratiques

Coffee Time Jeudi 24 septembre, 15h00 Bibliothèque Le Petit Chantilire Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-24T15:00:00+02:00 – 2026-09-24T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-24T15:00:00+02:00 – 2026-09-24T16:30:00+02:00

Animé par Nicole, Sophie et Véronique

Coffee Time vous permet de pratiquer votre anglais, en toute décontraction.You will enjoy having a cup of coffee!

Jeudis 24 septembre et 3 décembre · 15h · Le Petit ChantiLire

Samedis 3 octobre et 7 novembre · 15h · Ormédo

Dès 14 ans · durée 1h15 min · sur réservation au 02 51 78 98 60 · tous niveaux acceptés sauf débutants

Bibliothèque Le Petit Chantilire 48 Avenue Alexandre Goupil, Orvault Orvault 44700 Goupil Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 51 78 98 60 »}]

Un temps d’échanges en anglais