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Coffee Time, Médiathèque Ormédo, Orvault

samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque Ormédo · Orvault

Coffee Time, Médiathèque Ormédo, Orvault

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Lieu
Médiathèque Ormédo
Adresse
2 Promenade de l'Europe, Orvault
Ville
44700 Orvault
Département
Loire-Atlantique

Coffee Time Samedi 3 octobre, 15h00 Médiathèque Ormédo Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:30:00+02:00
Fin : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:30:00+02:00

Animé par Nicole, Sophie et Véronique
Coffee Time vous permet de pratiquer votre anglais, en toute décontraction.You will enjoy having a cup of coffee!
Jeudis 24 septembre et 3 décembre · 15h · Le Petit ChantiLire
Samedis 3 octobre et 7 novembre · 15h · Ormédo
Dès 14 ans · durée 1h15 min · sur réservation au 02 51 78 98 60 · tous niveaux acceptés sauf débutants

Médiathèque Ormédo 2 Promenade de l’Europe, Orvault Orvault 44700 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 51 78 98 60 »}]
Un temps d’échanges en anglais

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