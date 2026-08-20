Coffee Time, Médiathèque Ormédo, Orvault
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque Ormédo · Orvault
Informations pratiques
Coffee Time Samedi 3 octobre, 15h00 Médiathèque Ormédo Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:30:00+02:00
Fin : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:30:00+02:00
Animé par Nicole, Sophie et Véronique
Coffee Time vous permet de pratiquer votre anglais, en toute décontraction.You will enjoy having a cup of coffee!
Jeudis 24 septembre et 3 décembre · 15h · Le Petit ChantiLire
Samedis 3 octobre et 7 novembre · 15h · Ormédo
Dès 14 ans · durée 1h15 min · sur réservation au 02 51 78 98 60 · tous niveaux acceptés sauf débutants
Médiathèque Ormédo 2 Promenade de l’Europe, Orvault Orvault 44700 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 51 78 98 60 »}]
Un temps d’échanges en anglais
À voir aussi à Orvault (Loire-Atlantique)
- Cinéma en plein air : « En Fanfare », d’Emmanuel Courcol Médiathèque Ormédo – Orvault Orvault 11 septembre 2026
- Les cafés de l’Artothèque Médiathèque Ormédo – Orvault Orvault 12 septembre 2026
- Artothèque – L’art entre dans nos maisons !, Médiathèque Ormédo, Orvault 12 septembre 2026
- Les cafés de l’Artothèque, Médiathèque Ormédo, Orvault 12 septembre 2026
- T’enchanter en temps chantés Maison de la parentalité Orvault 16 septembre 2026