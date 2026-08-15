Coffee Time Médiathèque Ormédo – Orvault Orvault

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-03 15:00 – 16:30

Gratuit : oui Jeudis 24 septembre et 3 décembre · 15h · Le Petit ChantiLireSamedis 3 octobre et 7 novembre · 15h · OrmédoDès 14 ans · durée 1h15 · sur réservation au 02 51 78 98 60 · tous niveaux acceptés sauf débutants Adulte

Animé par Nicole, Sophie et VéroniqueCoffee Time vous permet de pratiquer votre anglais, en toute décontraction.You will enjoy having a cup of coffee!Jeudis 24 septembre et 3 décembre · 15h · Le Petit ChantiLireSamedis 3 octobre et 7 novembre · 15h · OrmédoDès 14 ans · durée 1h15 min · sur réservation au 02 51 78 98 60 · tous niveaux acceptés sauf débutants

Médiathèque Ormédo – Orvault Bourg/Secteur rural Orvault 44700

02 51 78 98 60 http://www.bibliotheques-orvault.fr/ reseaubibliotheques@mairie-orvault.fr 02 51 78 98 60



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