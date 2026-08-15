Coffee Time Médiathèque Ormédo – Orvault Orvault
samedi 7 novembre 2026 · Médiathèque Ormédo - Orvault · Orvault
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-11-07 15:00 – 16:30
Gratuit : oui Jeudis 24 septembre et 3 décembre · 15h · Le Petit ChantiLireSamedis 3 octobre et 7 novembre · 15h · OrmédoDès 14 ans · durée 1h15 · sur réservation au 02 51 78 98 60 · tous niveaux acceptés sauf débutants Adulte
Animé par Nicole, Sophie et VéroniqueCoffee Time vous permet de pratiquer votre anglais, en toute décontraction.You will enjoy having a cup of coffee!Jeudis 24 septembre et 3 décembre · 15h · Le Petit ChantiLireSamedis 3 octobre et 7 novembre · 15h · OrmédoDès 14 ans · durée 1h15 min · sur réservation au 02 51 78 98 60 · tous niveaux acceptés sauf débutants
Médiathèque Ormédo – Orvault Bourg/Secteur rural Orvault 44700
02 51 78 98 60 http://www.bibliotheques-orvault.fr/ reseaubibliotheques@mairie-orvault.fr 02 51 78 98 60
Afficher la carte du lieu Médiathèque Ormédo – Orvault et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Orvault (Loire-Atlantique)
- Sous un coin de parapluie Bibliothèque Tulitujou Orvault 20 août 2026
- Sous un coin de parapluie, Bibliothèque Tulitujou, Orvault 20 août 2026
- Journée immersive : Gastronomie des plantes sauvages comestibles Salle du Parc la Gobinière Orvault 23 août 2026
- Histoires à dormir debout Parc de Plaisance Orvault 26 août 2026
- Histoires à dormir debout, Parc de Plaisance, Orvault 26 août 2026