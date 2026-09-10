Coiffes portées autrefois en Haute-Alsace, Château de Bucheneck, Soultz-Haut-Rhin
samedi 19 septembre 2026 · Château de Bucheneck · Soultz-Haut-Rhin
Informations pratiques
Coiffes portées autrefois en Haute-Alsace 19 et 20 septembre Château de Bucheneck Haut-Rhin
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Dans les combles du musée qui accueillent les métiers anciens, la vie quotidienne et les traditions d’antan sont également mises à l’honneur. Cet espace présente actuellement des coiffes portées par les Soultziennes et dames de la proche région jusqu’au milieu du XIXe siècle : bonnets dorés avec sous-coiffes en dentelle, cornettes en velours… Les pièces proviennent de la collection privée de Thierry Mattioli, fin connaisseur de l’histoire du costume alsacien.
Château de Bucheneck 19 Rue du Kageneck, 68360 Soultz-Haut-Rhin, France Soultz-Haut-Rhin 68360 Haut-Rhin Grand Est
Dans les combles du musée qui accueillent les métiers anciens, la vie quotidienne et les traditions d’antan sont également mises à l’honneur. Cet espace présente actuellement des coiffes portées par…
©Musée du Bucheneck
À voir aussi à Soultz-Haut-Rhin (Haut-Rhin)
- Col’Attitude Col Amic Soultz-Haut-Rhin 13 septembre 2026
- Marché historique et toutes collections Soultz-Haut-Rhin 19 septembre 2026
- Démonstration participative : Comment fabriquer et restaurer un ours en peluche?, La Nef des jouets / Commanderie des chevaliers de l’Ordre de Malte, Soultz-Haut-Rhin 19 septembre 2026
- Exposition : « La brique LEGO® – des univers colorés ! », La Nef des jouets / Commanderie des chevaliers de l’Ordre de Malte, Soultz-Haut-Rhin 19 septembre 2026
- Broc Land Geek Salle MAB Soultz Haut Rhin 20 septembre 2026