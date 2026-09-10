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Coiffes portées autrefois en Haute-Alsace, Château de Bucheneck, Soultz-Haut-Rhin

samedi 19 septembre 2026 · Château de Bucheneck · Soultz-Haut-Rhin

Coiffes portées autrefois en Haute-Alsace, Château de Bucheneck, Soultz-Haut-Rhin

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Château de Bucheneck
Adresse
19 Rue du Kageneck, 68360 Soultz-Haut-Rhin, France
Ville
68360 Soultz-Haut-Rhin
Département
Haut-Rhin

Coiffes portées autrefois en Haute-Alsace 19 et 20 septembre Château de Bucheneck Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Dans les combles du musée qui accueillent les métiers anciens, la vie quotidienne et les traditions d’antan sont également mises à l’honneur. Cet espace présente actuellement des coiffes portées par les Soultziennes et dames de la proche région jusqu’au milieu du XIXe siècle : bonnets dorés avec sous-coiffes en dentelle, cornettes en velours… Les pièces proviennent de la collection privée de Thierry Mattioli, fin connaisseur de l’histoire du costume alsacien.

Château de Bucheneck 19 Rue du Kageneck, 68360 Soultz-Haut-Rhin, France Soultz-Haut-Rhin 68360 Haut-Rhin Grand Est
Dans les combles du musée qui accueillent les métiers anciens, la vie quotidienne et les traditions d’antan sont également mises à l’honneur. Cet espace présente actuellement des coiffes portées par…

©Musée du Bucheneck

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