COLARGOL, L’OURS QUI CHANTE Toulouse Cinémathèque Toulouse
COLARGOL, L’OURS QUI CHANTE Toulouse Cinémathèque Toulouse dimanche 10 mai 2026.
Toulouse
COLARGOL, L’OURS QUI CHANTE
Toulouse Cinémathèque 69 Rue du Taur Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 16:30:00
fin : 2026-05-10 17:10:00
Date(s) :
2026-05-10
Venez découvrir un film d’animation aussi poétique que facétieuse !
Un matin à Bois-Joli Colargol se réveille pour aller à l’école de la forêt à Bois-Joli. Mais le calcul l’ennuie, seul le chant l’intéresse. Malheureusement, l’ourson mélomane chante complètement faux ! Un ours qui vole Triste et lassé d’être la risée de tous, Colargol demande conseil auprès du rossignol, qui lui explique que chaque oiseau possède un sifflet magique fabriqué par le roi des oiseaux ! Colargol décide d’apprendre à voler pour se rendre chez le roi. Chez le roi des oiseaux Colargol arrive au château du roi. Mais celui-ci acceptera-t-il de lui remettre un sifflet magique ? 5 .
Toulouse Cinémathèque 69 Rue du Taur Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie
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English :
Come and discover an animated film as poetic as it is facetious!
L’événement COLARGOL, L’OURS QUI CHANTE Toulouse a été mis à jour le 2026-05-05 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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