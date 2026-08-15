COLDPLAY by LIVEPLAY Le Forum Le Mans
vendredi 26 février 2027 · Le Forum · Le Mans
Informations pratiques
Le Mans
COLDPLAY by LIVEPLAY
Le Forum 1, avenue du Parc des Expositions Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-26 20:00:00
fin : 2027-02-26
Date(s) :
2027-02-26
COLDPLAY by LIVEPLAY au Forum.
IMPERIAL SHOW PRÉSENTE COLDPLAY BY LIVEPLAY
COLDPLAY by LIVEPLAY Le show événement à ne pas manquer !
Un hommage exceptionnel au groupe le plus emblématique de ces 20 dernières années !
Avec plus de 90 millions d’albums vendus, Coldplay est un phénomène mondial.
Leurs tubes — “Viva La Vida”, “Fix You”, “Adventure of a Life time” Yellow , In my place , Paradise , sky full of stars et bien d’autres — résonnent dans tous les coeurs, toutes générations confondues.
LIVEPLAY recrée en live l’univers Coldplay avec une fidélité bluffante, une énergie contagieuse et un spectacle à couper le souffle.
Une scénographie immersive, des effets spéciaux, lasers, artifices et serpentins pour une ambiance magique et inoubliable.
Deux heures de pur bonheur, de frissons et de communion musicale, où chaque note, chaque lumière, chaque émotion vous transporte au coeur d’un concert de Coldplay.
Ce n’est pas qu’un tribute. C’est une véritable expérience sensorielle. Un voyage au plus près de la magie Coldplay, porté par des musiciens passionnés et une performance scénique rare.
LIVEPLAY le seul tribute qui fait battre le cœur des fans à l’unisson.
RDV le 26 février 2027 au Forum.
Bientôt en vente. .
Le Forum 1, avenue du Parc des Expositions Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire
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English :
COLDPLAY by LIVEPLAY at the Forum.
L’événement COLDPLAY by LIVEPLAY Le Mans a été mis à jour le 2026-08-11 par OT Le Mans
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