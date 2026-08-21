Colimaçons, Fresque Botanistorique / Lecture scénique, Mascarin, Jardin Botanique de La Réunion, Saint-Leu

Informations pratiques

Colimaçons, Fresque Botanistorique / Lecture scénique Dimanche 20 septembre, 10h30 Mascarin, Jardin Botanique de La Réunion La Réunion

Lecture en extérieur, prévoyez votre couvre chef (chapeau, casquette).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T08:30:00+02:00 – 2026-09-20T09:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T08:30:00+02:00 – 2026-09-20T09:00:00+02:00

Portrait imaginaire d’un domaine agricole réunionnais

Venez découvrir une histoire fausse dont les détails sont vrais… L’équipe a effectué des recherches historiques et interrogé des témoins pour recueillir les éléments qui ont servi de base à la création d’un spectacle sur mesure pour Mascarin, Jardin Botanique de La Réunion. Et le voilà transformé pour l’occasion en une lecture scénique unique, accompagnée des portraits photographiques des témoins, exposés à proximité de l’amphithéatre de verdure. Un éclairage sur l’héritage immatériel de l’histoire du jardin, du quartier et de ses habitants lors des Journées Européennes du Patrimoine 2026.

Une fresque à la fois botanique et historique pour comprendre l’histoire plutôt que la juger. Un voyage dans le temps sensible, à la découverte de l’histoire du domaine de Colimaçons, de ce qui se cache derrière les plantes et les pierres de cette ancienne propriété unique.

Mascarin, Jardin Botanique de La Réunion 2, rue du Père Georges 97436 Saint-Leu Saint-Leu 97436 Colimaçons La Réunion La Réunion +262 (0)262 24 92 27 https://departement974.fr

Portrait imaginaire d’un domaine agricole réunionnais

© Adélaïde Riquel