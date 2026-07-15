AGENDA · Cherves
Colin, meunier du château Cherves
samedi 8 août 2026 · Cherves
Informations pratiques
Cherves
Colin, meunier du château
2 Place de l’Église Cherves Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 21:00:00
fin : 2026-08-13
Date(s) :
2026-08-08 2026-08-13
Une histoire vraie présentée par les Gens de Cherves au pied du donjon .
2 Place de l’Église Cherves 86170 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 57 06 87 lesgensdecherves@gmail.com
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English : Colin, meunier du château
L’événement Colin, meunier du château Cherves a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme du Haut-Poitou
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