Informations pratiques

Cherves

Colin, meunier du château

2 Place de l’Église Cherves Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 21:00:00

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-08 2026-08-13

Une histoire vraie présentée par les Gens de Cherves au pied du donjon .

2 Place de l’Église Cherves 86170 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 57 06 87 lesgensdecherves@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Colin, meunier du château

L’événement Colin, meunier du château Cherves a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme du Haut-Poitou