Coline Rio Chanson française Mont-Saint-Aignan

Informations pratiques

Mont-Saint-Aignan

Coline Rio Chanson française

1 Rue Nicolas Poussin Mont-Saint-Aignan Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-05-28 20:00:00

fin : 2027-05-28 22:00:00

Date(s) :

2027-05-28

Originaire de Nantes, Coline Rio s’est d’abord révélée au sein du groupe INUÏT, où sa présence magnétique et son énergie fougueuse ont marqué les esprits. Avec son projet solo, elle dévoile une autre facette de son univers plus intime, plus délicate, mais tout aussi intense.

À travers des chansons écrites comme des confidences, l’auteure-compositrice-interprète tisse un dialogue sensible avec son public. Elle y explore les grands mouvements de l’âme l’amour, les peurs, les doutes, les élans, le rapport à la nature et aux autres dans une langue française élégante et sincère. Son univers musical, mélodique et cinématographique, laisse entrevoir des influences aussi diverses que Barbara, Agnes Obel ou Patrick Watson.

Quelque part entre la folk lumineuse de Joni Mitchell et la sensibilité contemporaine de Lizzy McAlpine, Coline Rio poursuit sa quête d’authenticité. Sur scène, sa voix singulière et sa présence lumineuse créent une proximité rare. Elle nous entraîne dans les profondeurs de son univers, là où la fragilité devient une force et où chaque chanson résonne comme une histoire que l’on aurait pu vivre soi-même.

Première partie Julia Pertuy

Inspirée par Lhasa de Sela, Sigur Rós, Daniela Pes ou Léonie Pernet, elle aborde dans son nouvel EP Port Andro, des sujets intimes et engagés avec une sincérité désarmante, témoignage sensible de notre époque.

Sur scène, Julia Pertuy dégage une énergie magnétique qui dépasse la simple interprétation. Elle habite ses chansons avec une authenticité rare, créant une connexion forte avec le public, où force et fragilité se rencontrent.

En partenariat avec le festival Terres de Paroles .

1 Rue Nicolas Poussin Mont-Saint-Aignan 76130 Seine-Maritime Normandie +33 2 79 18 99 00 EMS@montsaintaignan.fr

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English : Coline Rio Chanson française

L’événement Coline Rio Chanson française Mont-Saint-Aignan a été mis à jour le 2026-07-21 par Seine-Maritime Attractivité