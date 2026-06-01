Collaborez à la création d’une fresque-carte, Cité des sciences et de l’Industrie, Paris

Collaborez à la création d’une fresque-carte 2 – 11 juin Cité des sciences et de l’Industrie Paris

Accès libre et gratuit dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-02T14:00:00+02:00 – 2026-06-02T15:30:00+02:00

Fin : 2026-06-11T14:00:00+02:00 – 2026-06-11T15:30:00+02:00

À l’occasion de la 7ᵉ édition des Rendez-vous de l’urgence environnementale consacrée à la Méditerranée, la bibliothèque vous propose cet atelier créatif et collaboratif pour redessiner le pourtour méditerranéen et le découvrir autrement.

Les ressources documentaires scientifiques servent de source d’inspiration et facilitent les échanges autour des sciences.

« Les ateliers de Céline » sont inclusifs, ils s’adressent à un public adolescent et adulte. Pas de compétence requise, juste l’envie de participer et de partager un moment créatif.

Cité des sciences et de l’Industrie 30 avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Quartier du Pont-de-Flandre Paris Île-de-France 0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.

science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

Participez à la fresque collaborative pour redécouvrir le bassin méditerranéen en dessinant ses contours. Les Ateliers de Céline #lesAteliersdeCéline

EPPDCSI