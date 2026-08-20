Collecte de sang, Espace Diagora, Labège

Informations pratiques

Collecte de sang Lundi 14 septembre, 09h00 Espace Diagora Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-14T09:00:00+02:00 – 2026-09-14T14:30:00+02:00

Fin : 2026-09-14T09:00:00+02:00 – 2026-09-14T14:30:00+02:00

Porteurs du groupe sanguin A, AB, B ou O, avec un rhésus positif ou négatif…

L’Etablissement français du sang fait appel à vous car les poches de sang sont indispensables pour soigner les malades.

Secours d’urgence, interventions chirurgicales, maladies du sang, cancers… Les besoins en produits sanguins sont quotidiens. A ce jour, il n’existe aucun traitement ni médicament de synthèse capable de se substituer au sang humain et aux produits sanguins labiles, issus des dons de sang.

Première fois ou habitué, chacun de vos dons permet de sauver 3 vies…

…et si vous ajoutiez le don de sang à votre agenda ?

Espace Diagora 150, rue Pierre Gilles de Gennes – 31670 Labège Labège 31670 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://efs.link/gTWkD »}]

VOTRE DON DE SANG, C’EST POUR QUAND ?