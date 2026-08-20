Collecte de sang, Espace Diagora, Labège
lundi 14 septembre 2026 · Espace Diagora · Labège
Informations pratiques
Collecte de sang Lundi 14 septembre, 09h00 Espace Diagora Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-14T09:00:00+02:00 – 2026-09-14T14:30:00+02:00
Fin : 2026-09-14T09:00:00+02:00 – 2026-09-14T14:30:00+02:00
Porteurs du groupe sanguin A, AB, B ou O, avec un rhésus positif ou négatif…
L’Etablissement français du sang fait appel à vous car les poches de sang sont indispensables pour soigner les malades.
Secours d’urgence, interventions chirurgicales, maladies du sang, cancers… Les besoins en produits sanguins sont quotidiens. A ce jour, il n’existe aucun traitement ni médicament de synthèse capable de se substituer au sang humain et aux produits sanguins labiles, issus des dons de sang.
Première fois ou habitué, chacun de vos dons permet de sauver 3 vies…
…et si vous ajoutiez le don de sang à votre agenda ?
Espace Diagora 150, rue Pierre Gilles de Gennes – 31670 Labège Labège 31670 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://efs.link/gTWkD »}]
VOTRE DON DE SANG, C’EST POUR QUAND ?
À voir aussi à Labège (Haute-Garonne)
- PRÉAMBULE DU FESTIVAL DE RUE DE RAMONVILLE Parc Labège-Village, rue de la Croix-Rose, Labège Labège 10 septembre 2026
- Préambule du Festival de rue de Ramonville 2026 à Labège, Parc Labège-Village, rue de la Croix-Rose, Labège, Labège 10 septembre 2026
- Journée « Innovation – Recherche – Développement « – Changement Climatique, Centre de Congrès et d’Exposition Diagora, Labège (31), Labège 16 novembre 2026
- K-POP SHADOW HUNTERS CENTRE DE CONGRES DIAGORA Labege 19 décembre 2026