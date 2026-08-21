Collecte de sang, Salle Masqueliez, Villeneuve-d’Ascq

Informations pratiques

Collecte de sang Jeudi 17 septembre, 10h00, 15h00 Salle Masqueliez Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-17T10:00:00+02:00 – 2026-09-17T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-17T15:00:00+02:00 – 2026-09-17T19:00:00+02:00

L’Amicale des donneurs de sang bénévoles de Villeneuve d’Ascq organise une collecte de sang le jeudi 17 septembre 2026 à la salle Masqueliez, dans le quartier de Flers-Bourg.

Donner son sang est un geste simple et solidaire qui permet de répondre aux besoins quotidiens des patients. 1 don = 1 heure = 3 vies sauvées.

Il est recommandé de prendre rendez-vous avant de venir. Les personnes se présentant spontanément pourront également être accueillies, en évitant si possible le début et la fin de la collecte.

Conditions pour donner

Avoir entre 18 et 70 ans

Peser au moins 50 kg

Se munir d’une pièce d’identité avec photo

Date : jeudi 17 septembre 2026

Lieu : salle Masqueliez, Flers-Bourg

Prendre rendez-vous : https://bit.ly/dondusangvilleneuvedascq

Plus d’informations : 07 67 06 19 64 ou dondusang59650@gmail.com

Salle Masqueliez 167 rue Jules-Guesde 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Flers-Bourg Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://bit.ly/dondusangvilleneuvedascq »}] [{« link »: « https://bit.ly/dondusangvilleneuvedascq »}, {« link »: « mailto:dondusang59650@gmail.com »}]

L’Amicale des donneurs de sang bénévoles de Villeneuve d’Ascq organise une collecte de sang le jeudi 17 septembre 2026 à la salle Masqueliez, dans le quartier de Flers-Bourg.