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Collecte de sang, Salle Masqueliez, Villeneuve-d’Ascq

jeudi 17 septembre 2026 · Salle Masqueliez · Villeneuve-d'Ascq

Collecte de sang, Salle Masqueliez, Villeneuve-d’Ascq

Informations pratiques

Début
jeudi 17 septembre 2026
Fin
jeudi 17 septembre 2026
Lieu
Salle Masqueliez
Adresse
167 rue Jules-Guesde 59650 Villeneuve d'Ascq
Ville
59650 Villeneuve-d'Ascq
Département
Nord

Collecte de sang Jeudi 17 septembre, 10h00, 15h00 Salle Masqueliez Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-17T10:00:00+02:00 – 2026-09-17T13:00:00+02:00
Fin : 2026-09-17T15:00:00+02:00 – 2026-09-17T19:00:00+02:00

L’Amicale des donneurs de sang bénévoles de Villeneuve d’Ascq organise une collecte de sang le jeudi 17 septembre 2026 à la salle Masqueliez, dans le quartier de Flers-Bourg.

Donner son sang est un geste simple et solidaire qui permet de répondre aux besoins quotidiens des patients. 1 don = 1 heure = 3 vies sauvées.

Il est recommandé de prendre rendez-vous avant de venir. Les personnes se présentant spontanément pourront également être accueillies, en évitant si possible le début et la fin de la collecte.

Conditions pour donner
Avoir entre 18 et 70 ans
Peser au moins 50 kg
Se munir d’une pièce d’identité avec photo

Date : jeudi 17 septembre 2026
Lieu : salle Masqueliez, Flers-Bourg

Prendre rendez-vous : https://bit.ly/dondusangvilleneuvedascq
Plus d’informations : 07 67 06 19 64 ou dondusang59650@gmail.com

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L’Amicale des donneurs de sang bénévoles de Villeneuve d’Ascq organise une collecte de sang le jeudi 17 septembre 2026 à la salle Masqueliez, dans le quartier de Flers-Bourg.

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