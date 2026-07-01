Collectif d’Artistes Peintures et sculptures Ancien presbytère Le bourg Trégastel

Informations pratiques

Trégastel

Collectif d’Artistes Peintures et sculptures

Ancien presbytère Le bourg 2 Route du Calvaire Trégastel Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 10:00:00

fin : 2026-07-21 12:30:00

Date(s) :

2026-07-15

Quatre artistes deux peintres et deux sculpteurs.

Francois de VERDIERE peinture

Marie LE COQ peinture

Marc CONY sculpture

Joey BRUSQUET sculpture .

Ancien presbytère Le bourg 2 Route du Calvaire Trégastel 22730 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 15 38 00

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English :

L’événement Collectif d’Artistes Peintures et sculptures Trégastel a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose