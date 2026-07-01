UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Trégastel

Collectif d’Artistes Peintures et sculptures Ancien presbytère Le bourg Trégastel

mercredi 15 juillet 2026 · Ancien presbytère Le bourg · Trégastel

Informations pratiques

Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
mardi 21 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Ancien presbytère Le bourg
Adresse
2 Route du Calvaire
Ville
22730 Trégastel
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Trégastel

Collectif d’Artistes Peintures et sculptures

Ancien presbytère Le bourg 2 Route du Calvaire Trégastel Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 10:00:00
fin : 2026-07-21 12:30:00

Date(s) :
2026-07-15

Quatre artistes deux peintres et deux sculpteurs.

Francois de VERDIERE peinture
Marie LE COQ peinture
Marc CONY sculpture
Joey BRUSQUET sculpture   .

Ancien presbytère Le bourg 2 Route du Calvaire Trégastel 22730 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 15 38 00 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Collectif d’Artistes Peintures et sculptures Trégastel a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose

À voir aussi à Trégastel (Côtes-d'Armor)