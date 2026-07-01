Collectif d’Artistes Peintures et sculptures Ancien presbytère Le bourg Trégastel
mercredi 15 juillet 2026 · Ancien presbytère Le bourg · Trégastel
Informations pratiques
Trégastel
Collectif d’Artistes Peintures et sculptures
Ancien presbytère Le bourg 2 Route du Calvaire Trégastel Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 10:00:00
fin : 2026-07-21 12:30:00
Date(s) :
2026-07-15
Quatre artistes deux peintres et deux sculpteurs.
Francois de VERDIERE peinture
Marie LE COQ peinture
Marc CONY sculpture
Joey BRUSQUET sculpture .
Ancien presbytère Le bourg 2 Route du Calvaire Trégastel 22730 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 15 38 00
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English :
L’événement Collectif d’Artistes Peintures et sculptures Trégastel a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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