Collectif Nest Festival International de danse jazz d’hiver Kembs
samedi 27 février 2027 · Kembs
Informations pratiques
Kembs
Collectif Nest Festival International de danse jazz d’hiver
Allée Eugène Moser Kembs Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2027-02-27 20:00:00
fin : 2027-02-27
Date(s) :
2027-02-27
À l’occasion du Festival Fidjhi, le Collectif Nest propose une soirée chorégraphique d’environ une heure, composée de plusieurs pièces courtes imaginées par différents chorégraphes issus du Ballet de l’Opéra national du Rhin. Fondé à l’initiative des danseurs Jesse Lyon et Ruben Julliard, le Collectif Nest réunit des artistes du Ballet de l’Opéra national du Rhin autour d’un désir commun créer, expérimenter et partager des écritures chorégraphiques multiples. Entre danse contemporaine, énergie collective et univers singuliers, les interprètes explorent leur talent de chorégraphe à travers une série de créations portées par la diversité des sensibilités artistiques. Carte blanche aux artistes du collectif, cette soirée invite le public à découvrir plusieurs univers chorégraphiques dans un format vivant et dynamique, où se croisent émotion, virtuosité et créativité.
Festival International de danse jazz d’hiver (Fidjhi)
Organisé avec le Centre Cynthia Jouffre
Danse par Nest
Tout public .
Allée Eugène Moser Kembs 68680 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 62 89 10 espacerhenan@kembs.alsace
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English :
L’événement Collectif Nest Festival International de danse jazz d’hiver Kembs a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de tourisme du pays de Saint Louis Huningue
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