Spectacle musical Les Swingirls Kembs
vendredi 2 octobre 2026 · Kembs
Informations pratiques
Kembs
Spectacle musical Les Swingirls
Allée Eugène Moser Kembs Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-10-02 20:00:00
fin : 2026-10-02
Date(s) :
2026-10-02
Rêvolutions c’est le nouvel opus des Swingirls, leur 3ème bébé ! C’est l’occasion pour ces trois chanteuses et instrumentistes de creuser les thématiques chères à leurs cœurs un point de vue féministe et humoristique sur le monde du haut de leur nouveau répertoire, 18 chansons aux textes tour à tour acides et tendres. Leurs textes, écrits sur mesure pour 3 voix et 14 cordes, égratignent le monde d’aujourd’hui avec un grand sourire et des griffes acérées. Avec toujours cette volonté d’aller à la rencontre du public pour rire avec lui d’un monde parfois féroce !
Spectacle musical par Les Swingirls
Tout public à partir de 8 ans
Durée 1h20
Violaine Soulier chant, violon, ukulélé
Manon Petit chant, contrebasse, ukulélé
Marianne Girard chant, guitare, ukulélé .
Allée Eugène Moser Kembs 68680 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 62 89 10 espacerhenan@kembs.alsace
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English :
L’événement Spectacle musical Les Swingirls Kembs a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de tourisme du pays de Saint Louis Huningue
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