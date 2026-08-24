Informations pratiques

Kembs

Spectacle musical Les Swingirls

Allée Eugène Moser Kembs Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-10-02 20:00:00

fin : 2026-10-02

Date(s) :

2026-10-02

Rêvolutions c’est le nouvel opus des Swingirls, leur 3ème bébé ! C’est l’occasion pour ces trois chanteuses et instrumentistes de creuser les thématiques chères à leurs cœurs un point de vue féministe et humoristique sur le monde du haut de leur nouveau répertoire, 18 chansons aux textes tour à tour acides et tendres. Leurs textes, écrits sur mesure pour 3 voix et 14 cordes, égratignent le monde d’aujourd’hui avec un grand sourire et des griffes acérées. Avec toujours cette volonté d’aller à la rencontre du public pour rire avec lui d’un monde parfois féroce !

Spectacle musical par Les Swingirls

Tout public à partir de 8 ans

Durée 1h20

Violaine Soulier chant, violon, ukulélé

Manon Petit chant, contrebasse, ukulélé

Marianne Girard chant, guitare, ukulélé .

Allée Eugène Moser Kembs 68680 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 62 89 10 espacerhenan@kembs.alsace

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Spectacle musical Les Swingirls Kembs a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de tourisme du pays de Saint Louis Huningue