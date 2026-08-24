Spectacle Les Frangins Lindecker Kembs
jeudi 15 octobre 2026 · Kembs
Informations pratiques
Kembs
Spectacle Les Frangins Lindecker
Allée Eugène Moser Kembs Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-10-15 10:00:00
fin : 2026-10-15
Date(s) :
2026-10-15
Bienvenue dans le grenier de la Mamie des Frangins Lindecker ! Ici patientent des objets merveilleux, rares, fragiles, précieux…peut être que pour toi ce ne seront que de simples bidules ordinaires qui prennent la poussière mais pour eux, ce sont les souvenirs de leurs plus folles aventures !
Ici on transforme les ukulélés en pagaies, les éventails en chasse-flemme, les miroirs en bouclier anti-moquerie, les pavillons de gramophone en extra longue vue pour observer les ours polaires et …l’inexorable fonte des glaces. Il a, dans LaMalaMami, un étonnant aspira’peur, des lunettes-radars qui lisent dans les cœurs, des tabliers-armures contre la pollution et surtout des sourires, des petits bouts de bonheur et de la musique. Plongez avec Les Frangins Lindecker dans leur univers teinté d’une douce nostalgie où l’imagination est reine.
Chansons et histoires par les Frangins Lindecker (Alsace)
Tout public à partir de 5 ans
Durée 50 minutes .
Allée Eugène Moser Kembs 68680 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 62 89 10 espacerhenan@kembs.alsace
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English :
L’événement Spectacle Les Frangins Lindecker Kembs a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de tourisme du pays de Saint Louis Huningue
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