COLLECTIF QUALI MUCHO CAFÉ DES 4 CHEMINS CAFÉ DES 4 CHEMINS Montauban-de-Luchon

Montauban-de-Luchon

COLLECTIF QUALI MUCHO CAFÉ DES 4 CHEMINS

CAFÉ DES 4 CHEMINS 1 Rue de Sous Baylo Montauban-de-Luchon Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 21:30:00

fin : 2026-07-03 02:00:00

Date(s) :

2026-07-03

Collectif de DJ reggaeton et baile funk.

Possibilité de restauration locale, de saison et végétarienne sur place.

Repas sur place de 19h à 21h30

Pas de réservation

Tout Public .

CAFÉ DES 4 CHEMINS 1 Rue de Sous Baylo Montauban-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie cafedesquatrechemins31@gmail.com

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English :

A collective of reggaeton and baile funk DJs.

L’événement COLLECTIF QUALI MUCHO CAFÉ DES 4 CHEMINS Montauban-de-Luchon a été mis à jour le 2026-06-19 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE