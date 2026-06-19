COLLECTIF QUALI MUCHO CAFÉ DES 4 CHEMINS CAFÉ DES 4 CHEMINS Montauban-de-Luchon
COLLECTIF QUALI MUCHO CAFÉ DES 4 CHEMINS CAFÉ DES 4 CHEMINS Montauban-de-Luchon vendredi 3 juillet 2026.
Montauban-de-Luchon
COLLECTIF QUALI MUCHO CAFÉ DES 4 CHEMINS
CAFÉ DES 4 CHEMINS 1 Rue de Sous Baylo Montauban-de-Luchon Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 21:30:00
fin : 2026-07-03 02:00:00
Date(s) :
2026-07-03
Collectif de DJ reggaeton et baile funk.
Possibilité de restauration locale, de saison et végétarienne sur place.
Repas sur place de 19h à 21h30
Pas de réservation
Tout Public .
CAFÉ DES 4 CHEMINS 1 Rue de Sous Baylo Montauban-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie cafedesquatrechemins31@gmail.com
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English :
A collective of reggaeton and baile funk DJs.
L’événement COLLECTIF QUALI MUCHO CAFÉ DES 4 CHEMINS Montauban-de-Luchon a été mis à jour le 2026-06-19 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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